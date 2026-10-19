Gaziantep\'te kuyumcuya biber gazı sıkan 3 şüpheli 850 gram altınla kaçtı

GAZİANTEP'te kar maskeli ve tabancalı 3 şüpheli girdikleri dükkanda kuyumcuya biber gazı sıkıp, 5 milyon 650 bin TL tutarında 850 gram altını alıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erdem'e ait kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibine biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı. Şüpheliler daha sonra tezgahlardan aldıkları 850 gram altını yanlarında getirdikleri torbaya koyarak kaçtı. Kuyumcunun da müdahalede bulunduğu olayda, silah seslerini duyan komşu esnafın da yardıma gelmesiyle panikleyen soyguncular kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.