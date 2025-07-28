Gaziantep\'te lisenin atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.
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