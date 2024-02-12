Gaziantep\'te muhtarlık kavgasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan V.O'nun aynı mahallede samanlıkta saklandığını belirledi.
Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan V.O, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Olay
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.
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