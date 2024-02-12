Gaziantep'te muhtarlık kavgasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te muhtarlık kavgasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep\'te muhtarlık kavgasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. V.O'nun aynı mahallede saklandığı samanlıkta düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 17:30
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Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında muhtar adayı ile 2 kardeşin öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan V.O'nun aynı mahallede samanlıkta saklandığını belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan V.O, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen V.O hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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