İslahiye'deki kaza için bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
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İslahiye'deki kaza için bilirkişi raporu hazırlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton yüklü aracın çarpıştığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor, beton yüklü aracın sürücüsünün trafik levhalarını dikkate almadığını ve hız limitlerini aştığını ortaya koydu. Minibüs sürücünün herhangi bir trafik kuralı ihlali bulunmazken, kaza için kara yolunun etken bir yapısı olmadığı belirtildi.

20.05.2024 14:41
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton yüklü aracın çarpıştığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs Pazartesi günü İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın karşı şeride geçerek Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına sunulan 23 sayfalık bilirkişi raporunda, beton yüklü aracın sürücüsünün yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığına dikkati çekildi.

Aracın hız limitlerini aştığı ifade edilen raporda, "Takograf kaydına göre 90 km/s gibi çekici araç cinsine göre çok yüksek ve tehlike oluşturacak bir hızla aynı zamanda dikkatsiz ve özensiz ve de kontrolsüzce araç kullanarak, kaza mahalli olan kavşağa girdiği anlaşılmıştır." denildi.

Fren izi yok

Şoförün sağlık sorunlarıyla ilgili beyanlarıyla ilgili ise raporda, sürücünün gerekli önlemleri almadığı ve toplam 6 kusuru bulunduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bölünmüş yolun sol şeridini aşıp karşı yönün sağ şeridine girerek, karşı yönden gelen kavşağa yaklaşmakta olan minibüse sol yan ve orta kısımlarından başlayıp arka kısmına doğru, çekicinin sol ön kısımlarıyla yüksek hızla ve şiddetle aksi yönde güç uygulayarak çarpmıştır. Sürücü yüksek tahribat ve yol üzerinde lastik izi, kazıntı ve sürüntü izi bırakarak herhangi bir fren izi de oluşturmadan kazaya sebebiyet vermiştir."

Minibüs sürücünün herhangi bir trafik kuralı ihlalinin bulunmadığı belirtilen raporda, kara yolunun kazaya etken bir yapısının bulunmadığı yer aldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, trafik, Güncel, Son Dakika

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