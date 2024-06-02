Gaziantep'te minibüs kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te minibüs kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep\'te minibüs kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te minibüsün motosiklete ve kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Nazlı Batran (6) ile Reyyan Ali (16) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada gözaltına alınan minibüs sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GAZİANTEP'te minibüsün motosiklete ve kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Nazlı Batran (6) ile Reyyan Ali (16) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif M.'nin kullandığı 34 MJ 1145 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önce Semih Batran'ın kullandığı motosiklete, ardından kaldırımda yürüyenlere çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada Semih Batran'ın kızı Nazlı Batran ile kaldırımda yürüyen Reyyan Ali hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suriye uyruklu 2 çocuğun cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri almak için gelenler, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

'KENDİMİZİ YERDE BULDUK'

Kazada diğer kızı ile hafif yaralanan ve tedavisi sonrası morga gelen Semih Batran "Motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı, sonra da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim, sürücünün en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Şerif M. gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Suriye, Ölüm, Yaralanma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüs kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 16:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüs kazası: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement