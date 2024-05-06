Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep\'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ve yaralıların durumuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

06.05.2024 15:15
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, kaza yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

Yaralı yolculardan Zeynep Gök de kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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