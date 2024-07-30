Gaziantep'te minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü sıkıştı ve yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

30.07.2024 20:33
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

H.C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı bir yemek şirketine ait minibüse, İslahiye Çevre Yolu Fatih Kavşağı'nda İ.S (29) idaresindeki 63 AFS 691 plakalı tır arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü H.C'nin sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, kaza öncesi akan trafik ve sonrasında refüjde tırın minibüse arkadan çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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