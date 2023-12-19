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Gaziantep'te Mobil Göç Noktası araçları hizmete başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Mobil Göç Noktası araçları hizmete başladı

Gaziantep'te düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ayrı noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı. Vali Kemal Çeber, Balıklı Meydanı'nda faaliyete başlayan aracı ziyaret ederek çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı. Mobil Göç Noktası araçlarında İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli görev yapıyor ve göçmenlere ilişkin işlemler en kısa sürede gerçekleştiriliyor.

Gaziantep\'te Mobil Göç Noktası araçları hizmete başladı
19.12.2023 - 16:19,
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Gaziantep'te, düzensiz göçle mücadele kapsamında 5 ayrı noktada Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Balıklı Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Kemal Çeber, yetkililerden çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı.

Vali Çeber, söz konusu aracın yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağladığını ifade etti.

Söz konusu araçta İl Göç İdaresi Başkanlığı personelinin hizmet verdiğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Kentimizde bu araçlardan 5 adet var. Araçlarımızın içi tam donanımlı. Bununla beraber göç uzmanı, tercüman ve bunların yanında kolluk kuvvetlerim olacak. Burada her türlü sorgu yapılmaktadır. Bu araçlarla beraber göçmenlere ilişkin işlemler en kısa ve hızlı sürede yapılacak. Yasa dışı göçme mücadele anlamında faaliyetlerin yoğunlaşması planlanmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz yabancılara kimlikleri sorduğunda kimlik ibraz edemeyenleri bu noktalara getiriyorlar. Burada biyometrik gibi her türlü sorgu yapılabiliyor. Parmak izleri göç veri tabanı karşılaştırılıyor ve hızlıca işlemleri yapılıyor."

Kaynak: AA
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