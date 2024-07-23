Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ö. (27) idaresindeki 16 ATZ 929 plakalı otomobil Karakaya Mahallesinde M.E.Y. (19) idaresindeki 27 AHB 437 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar bulunan M.E.Y. ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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