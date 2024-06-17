Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir ölü, bir yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir ölü, bir yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 16 yaşındaki Hasan Akkaya'nın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte motosiklette bulunan 18 yaşındaki ablası Ayşegül Akkaya yola savruldu. Ayşegül Akkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Akkaya ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17.06.2024 14:13
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Hoşgör Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hasan Akkaya'nın kullandığı 27 ASG 994 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki ablası Ayşegül Akkaya yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te motosiklet kazası: Bir ölü, bir yaralı - Son Dakika

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