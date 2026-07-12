Gaziantep\'te Napolyon Kirazı Hasadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları'nın etekleri ile yaylalarında yetiştirilen Napolyon cinsi kirazın hasadı sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, AA muhabirine, Huzurlu Yaylası ile Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, İdilli, Köklü, Koççağız ve Kabaklar mahallelerinde yaklaşık 330 dekarlık alanda Napolyon cinsi kiraz üretimi yapıldığını söyledi.

Dekar başına ortalama 1.200 kilogram verim beklendiğini belirten Erdoğan, bu yıl toplam rekoltenin yaklaşık 396 ton olacağını ifade etti.

Huzurlu Yaylası Mahalle Muhtarı ve üretici Cengizhan Kaplan da yaklaşık 40 yıldır kiraz yetiştiriciliği yaptığını, yaylada yaklaşık 1000 kiraz ağacının bulunduğunu dile getirdi.

Bu yıl verimin yüksek olduğunu belirten Kaplan, "Ürün kalitesinden memnunuz. Fiyatlar da üreticiyi sevindiriyor." dedi.

Amanos Dağları'nın eteklerinde yetişen kirazın kalite ve aromasıyla ilgi gördüğünü ifade eden Kaplan, hasat edilen ürünlerin İslahiye'nin yanı sıra Osmaniye'ye de gönderildiğini kaydetti.