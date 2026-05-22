Gaziantep'te Narko Alan Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-22 Mayıs tarihlerine "Narko Alan" uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 41 bin 509 şahıs ve 3 bin 28 araç sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca, 6 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 121 fişek, 1 motosiklet, 119 tarihi eser sikke, 110,21 gram uyuşturucu madde, 595 uyuşturucu hap ele geçirdi, 104 şüpheli hakkında da idari işlem yaptı.