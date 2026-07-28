Gaziantep’te 14 ilde narko kapan: 548 şüpheli tespit - Son Dakika
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Gaziantep’te 14 ilde narko kapan: 548 şüpheli tespit

Gaziantep’te 14 ilde narko kapan: 548 şüpheli tespit
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 6 ay süren soruşturma sonucu 14 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Narko Kapan’ operasyonunda 548 şüpheli belirlendi, 382 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Telegram, WhatsApp gibi dijital platformlardan uyuşturucu sattığı tespit edildi.

(ANKARA) – Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "narko kapan" operasyonunda 548 şüpheli tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından Gaziantep merkezli 14 ilde "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında toplam 548 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlenirken, 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Dört şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirtilirken, kalan 91 şüpheliye yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA YAKLAŞIK 6 AY SÜRDÜ

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütüldüğü, yaklaşık 6 ay süren soruşturmada ihbarlar, şüpheli ve bilgi sahibi beyanları, fiziki ve teknik takipler, arama ve el koyma işlemleri, dijital incelemeler ile saha çalışmalarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmada, uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk kuvvetlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdüklerinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 566 ayrı uyuşturucu satış işleminin kayıt altına alındığı bildirildi.

53'Ü SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen toplam 548 şüphelinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, bunların 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın ve 483'ünün erkek olduğu kaydedildi. Ayrıca şüphelilerden 61'inin kapalı, 15'inin ise açık ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 28 Temmuz 2026 tarihinde Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu"nun başlatıldığı belirtilirken, soruşturma ve operasyonun Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gaziantep’te 14 ilde narko kapan: 548 şüpheli tespit - Son Dakika

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