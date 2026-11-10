Gaziantep'te narkotik operasyonunda otomobilde 12 kilogram skunk ele geçirildi

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda bir otomobilde yaptıkları aramada 12 kilogram skunk ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.