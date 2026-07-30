Gaziantep'te orman yangını
GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde orman yangını çıktı.
GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Şehitkamil ilçesine bağlı Kırsal Sülüklü Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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