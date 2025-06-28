Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, iş makineleri ve 40 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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