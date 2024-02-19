Gaziantep\'te Ormanın Koruyucuları Çam Kese Böcekleriyle Mücadele Ediyor

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Gaziantep'te ormanın koruyucuları, orman varlığına ciddi zarar veren çam kese böcekleriyle kafes yöntemiyle mücadele ediyor.

Kentteki yaklaşık 5 bin hektar alanda çalışmalarını sürdüren ormanın koruyucuları, havaların sıcak gittiği şu dönemlerde çam kese böceklerinin artmasıyla çalışmaları hızlandırdı.

Çam kese böceklerini önce ağaçlardan makas yardımıyla kesen ekipler, daha sonra hazırlanan ağzı açık kafeslere topluyor. Burada bir süre bekleyen çam kese böcekleri, ormanlarda bulunan parazitler tarafından tüketiliyor.

Bu sayede ormandaki çam kese böcekleriyle mücadele ekipleri, zararlı böcekleri toplayıp imha ediyor.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, ormanlarda birçok yararlı ve zararlı böceğin yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Zararlı böceklerin sayısının artmasıyla ormanların zarar gördüğünü anlatan Topçu, şöyle konuştu:

"Faydalı böceklerin yanında zararlı böcekler de var. Popülasyonları belirli bir seviyeye ulaşınca, miktarları artınca bunlar ağaçlara zarar veriyor. Çam kese böceği dediğimiz türler de ormanlara ciddi manada zarar veriyor. Son yıllarda popülasyonları aşırı şekilde arttı, ağaçları öldürmekle beraber gelişimini de yavaşlatıyor. Zararlı böcekler kış başlangıcından baharın başlangıcına kadar ciddi zarar oluşturuyor. Yol kenarında ormanda gezerken ağaçların üzerinde beyaz keseler görülüyor. Bu böceklerle 3 türlü yöntemle mücadele ediliyor."

"7/24 aktif olarak çalışıyoruz"

Ormanlarda zararlı böceklerle biyolojik, mekanik ve bio-teknik olarak mücadele ettiklerini belirten Topçu, zararlı böceklerin popülasyonunu azaltmak için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Topçu, uygulamanın detaylarını da şöyle anlattı:

"Orman köylülerimiz makaslarla çam keselerini toplayıp bu kafeslere koyuyorlar. Hem mekanik hem de bio-teknik yollarla mücadele ediyoruz. Buraya koyduğumuz çam keseleri buralarda bir müddet kalıyor ve parazitler kafesteki tırtıllarla besleniyor. Bunlar da çam keselerindeki popülasyonları azaltmaktadır. 7/24 aktif olarak çalışıyoruz. Gündüz ormancılık faaliyetleri yürütürken gece ise ormanda kaçakçılıkla ilgili çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle beraber ormancılığı daha ileri noktaya taşımak için gayret gösteriyoruz."