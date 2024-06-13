Gaziantep'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çıkan orman ve arazi yangınlarına karşı önlem almak amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 29 Eylül'e kadar yasaklandığını duyurdu. Sadece belirli tabiat parklarına mangal ve ateş yakmadan girilebileceği belirtilirken, diğer tüm ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu vurgulandı. Vali Çeber, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlılık göstermelerini istedi ve yangınların çoğunun insan hareketlerinden veya bırakılan ürünlerden kaynaklandığını belirtti.

13.06.2024 17:29
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ormanlık alanlara girişlerin 29 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Çeber, gazetecilere, hava sıcaklığının artması nedeniyle son 13 günde 64 orman, 523 de arazi yangını çıktığını söyledi.

Valilik olarak ormanların zarar görmemesi için tedbir aldıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Düzenli piknik yapılan Dülükbaba, Burç ve Yamaçtepe tabiat parkları ile İbrahimli, Erikçe, Belkıs, Oğuzeli ve Kıraçtepe orman parklarına mangal ve ateş yakmamak suretiyle girişler serbest. Diğer tüm ormanlık alanlara girişler, 15 Haziran tarihinden 29 Eylül'e kadar yasaklanmıştır. Bu doğrultuda takipler yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan orman yangınları konusunda hassasiyet istirham ediyorum. Çünkü bahsettiğim 13 gün içerisindeki 64 yangının birçoğu, insan hareketlerine bağlı ya da insanların bıraktığı ürünlerden kaynaklandığı görülüyor. Dolayısıyla biz de böyle tedbirler almak zorundayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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