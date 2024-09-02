Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda, Kerim B. yönetimindeki 27 AVK 733 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen 27 TC 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Fırat B. (16), ambulanslarla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Kerim B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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