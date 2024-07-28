Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Gaziantep\'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil ile E.C.Ö. (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki A.K. (17) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

28.07.2024 10:33
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobil Beyler Mahallesi Barazi Caddesi'nde E.C.Ö (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K (17) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
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