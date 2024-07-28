Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobil Beyler Mahallesi Barazi Caddesi'nde E.C.Ö (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K (17) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?