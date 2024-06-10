Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep\'te otomobil çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk Narlıtepe Mahallesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü gözaltına alındı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

10.06.2024 20:21
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Narlıtepe Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa çarpan sürücünün durmayarak otomobille uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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