Gaziantep'te otomobilin plakasındaki 'L' harfini siyah bantla 'U' yapan kadın sürücüye 140 bin lira ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobilin plakasındaki 'L' harfini siyah bantla 'U' yapan kadın sürücüye 140 bin lira ceza

Gaziantep\'te otomobilin plakasındaki \'L\' harfini siyah bantla \'U\' yapan kadın sürücüye 140 bin lira ceza
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Gaziantep'te bir kadın sürücü, otomobilinin plakasındaki 'L' harfini siyah bant ile 'U' harfine dönüştürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince durduruldu. TAG otoyolunda devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, plakada okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Kadın sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

GAZİANTEP'te otomobilinin plakasındaki 'L' harfini siyah bant ile 'U' harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, bir otomobilin plakasında okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığını tespit etti. Yapılan incelemede, plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü belirlendi. Kadın sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobilin plakasındaki 'L' harfini siyah bantla 'U' yapan kadın sürücüye 140 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobilin plakasındaki 'L' harfini siyah bantla 'U' yapan kadın sürücüye 140 bin lira ceza - Son Dakika
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