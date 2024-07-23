Gaziantep\'te otomobilin tıra çarpması sonucu 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mehmet Dağ idaresindeki 34 SA 9309 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun Belkız Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden 11 AA 643 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Dağ ile aynı araçta bulunan İbrahim Dağ (50), Meryem Dağ, Yusuf Dağ, Emine Dağ, Ali Dağ ve İbrahim Dağ yaralandı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Dağ (50), yaşamını yitirdi.
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