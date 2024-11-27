Gaziantep'te terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te PKK/YPG Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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