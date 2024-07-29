Gaziantep'te PKK/YPG propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te, terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandası yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen E.Ş, Y.Z. ve R.Z, Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.