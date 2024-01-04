Gaziantep\'te terör örgütü PKK/YPG üyesi aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'ye üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda "Terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş'nin Nizip ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.