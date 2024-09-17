Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Yaralanma

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Gaziantep'te pompalı tüfekle yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Göksel Sokak'ta Hüseyin Hindioğlu'na, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan Hindioğlu, sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hindioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.