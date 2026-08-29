Gaziantep'te Restoranda Yangın
Bey Mahallesi'ndeki restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep'te restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına 30 personel ve 14 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü restoranda yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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