Gaziantep\'te Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi

GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, İ.A. ve S.D. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.