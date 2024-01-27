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Gaziantep'te Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep\'te Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi
27.01.2024 - 13:32,
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GAZİANTEP'te, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, İ.A. ve S.D. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Roma dönemine ait 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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