Gaziantep\'te sabahki sağanak ulaşımı aksattı, yollarda su birikintileri oluştu

Gaziantep'te sabahki sağanak ulaşımı aksattı, yollarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığınırken sürücüler su birikintili yollarda güçlük çekti, kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kaynak: AA
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