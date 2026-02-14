Gaziantep'te Sağanak: 60 Kişi Tahliye Edildi

1) GAZİANTEP'TE SAĞANAK NEDENİYLE KONTEYNER KENTTE KALAN 60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle konteyner kentte kalan depremzede 60 kişi tahliye edildi.

İslahiye'de dün etkili olan sağanak nedeniyle konteyner kentte su baskınları meydana geldi. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile birlikte depremzedelerin yaşadığı geçici konteyner kentte incelemede bulundu. Konteyner yaşam alanında aileleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Soylu, 60 vatandaşın tahliye edildiğini belirtti.

İslahiye Kaymakamlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarihin en yüksek yağışlarını alıyoruz. 60 vatandaşımızın yağış sebebiyle güvenli barınma alanlarımıza naklettik. İslahiye Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve DSİ Koordineli şekilde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir" denildi.