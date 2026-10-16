Gaziantep'te Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 46. Olağan Meclis Toplantısı ve "Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" programı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir kentleşme, atık yönetimi, çevresel dönüşüm ve yatırımların finansmanı ele alınıyor.

İki gün sürecek organizasyon kapsamında, yerel yönetimlerin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları değerlendirilecek.

Programın öğleden sonraki bölümünde, Prof. Dr. Hülya Yüksel'in moderatörlüğünde "Davranıştan Uygulamaya Atık Yönetiminde Dönüşüm" başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Meftune Özbakır Umut, Yücel Kar ve Ayşegül Tekerekoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı oturumun ardından Prof. Dr. Funda Barbaros moderatörlüğünde "Atık Finansmanı" konusu ele alınacak.

Harun Topçu, Ahmet Ertürk, Gamze Aslan ve Ahmet Paksu'nun konuşmacı olarak yer alacağı oturumda, atık yönetimine yönelik yatırımların finansmanı değerlendirilecek.

Program, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.