 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 170 bin aileye hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 170 bin aileye hizmet verdi

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2011'den bu yana 170 bin aileye çeşitli hizmetler sunuldu. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, depremler sonrası göç eden bir aileyi ziyaret ederek yeni doğan bebeğe altın taktı. Proje kapsamında annelere aşı, emzirme ve gaz çıkarılması konularında bilgilendirme yapılarak çeşitli malzemeler hediye ediliyor.

Gaziantep\'te Şahinbey Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' projesiyle 170 bin aileye hizmet verdi
18.12.2023 - 16:09,
Abone Ol

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 2011'den bu yana 170 bin aileye ulaşılarak çeşitli hizmetlerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Gaziantep'e göç eden anne Emine Çelik'i Bozoklar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Aileyle görüşen Tahmazoğlu, bir süre önce dünyaya gelen Ecrin bebeğe altın taktı.

Tahmazoğlu, burada, ilçede her yıl 20 bine yakın bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Bebek ve annelerin sağlığı için çalışma yürüttüklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Anneleri, bebeklerinin aşılarının yapılması noktasında, emzirme, gazın çıkarılması konularında bilgilendiriyoruz. Bebeklerimize battaniye, ateş ölçer ve çanta gibi çeşitli malzeme hediye ediyoruz. 2011'den bu yana 170 bin bebeği ziyaret ettik. Türkiye ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi nüfus azalmasıdır. Bu durum Avrupa ülkelerinde daha fazla. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanımızın 'en az 3 çocuk' demesi nüfusumuzun azalmaması içindir."

Anne Emine Çelik ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, Şahinbey, Hatay, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 170 bin aileye hizmet verdi - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:11 Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 170 bin aileye hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement