Gaziantep\'te Sahte Senet Skandalı

Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu akademisyenlere ve bazı esnafa sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan M.A.Y, iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik sahte senetler düzenledi. M.A.Y, aralarında profesör, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti.

Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği öne sürülen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı ifade edildi.

Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından M.A.Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aralarında öğretim görevlisi M.A.Y'nin de bulunduğu 10 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.