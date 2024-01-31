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Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep\'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, elektrik ustası olarak çalışan Mehmet Arslan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.01.2024 12:53  Güncelleme: 13:00
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde elektrik ustası olarak çalışan işçi Mehmet Arslan'ın (31) kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yangın söndürüldü, Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan'ın cenazesi, Adlı Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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