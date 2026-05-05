Gaziantep'te Şiddetli Fırtına ve Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Şiddetli Fırtına ve Dolu

Gaziantep\'te Şiddetli Fırtına ve Dolu
05.05.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, valilik uyarı yaptı.

OLUŞAN HASAR VE ÇATI UÇMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtınada binaların çatılarının uçması, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

VALİLİKTEN UYARI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geçerek gelişmeleri takip etti. Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarılırken, şehir içi trafiğin sorunsuz devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

20 DAKİKADA METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kentte etkili olan dolu ve fırtına sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, "Gaziantep genelinde etkili olan ve uzmanlar tarafından 'süper hücre' olarak tanımlanan şiddetli sağanak yağış, dolu ve fırtına, yalnızca belirli bölgeleri değil şehrin tamamına yakınını etkileyen geniş çaplı bir afet tablosu oluşturdu. Kısa sürede yoğunlaşan yağışın Alleben Deresi'nde yer yer taşkınlara neden olmasıyla birlikte merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada hayat ciddi şekilde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı; ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda fırtınanın yol açtığı hasarlara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü, çatıların uçtuğu, araçların zarar gördüğü ve trafik yönlendirme levhalarının yerinden koptuğu çok sayıda nokta kayıtlara geçti. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi. Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren önceden hazırlanan afet yönetimi ve dirençli şehir planları doğrultusunda tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde görev aldı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler sürdürülürken, sürecin anlık takibi ve yönetimi kesintisiz şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, -

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Şiddetli Fırtına ve Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Şiddetli Fırtına ve Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.