Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı

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Gaziantep'te silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bir bağ evi ile 4 araçta yapılan aramada 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 448 fişek ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.