Gaziantep\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan yol uygulamasında, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 90 fişek, çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
