Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

21.07.2026 22:12
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal eden ve satanlar ile silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 131 gram sentetik uyuşturucu, 41 fişek ele geçirerek, 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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