Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Düztepe Mahallesi Titizler Caddesi'nde bir büfe önünde Bekir Karabağ (60) ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. üzerinde bulundurduğu tabanca ile Karabağ'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde Karabağ'ın öldüğünü belirledi.

Karabağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.