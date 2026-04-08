Gaziantep'te Silahlı Saldırı Davasında 3. Duruşma Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Silahlı Saldırı Davasında 3. Duruşma Görüldü

08.04.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil'de husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasında 6 sanık yargılandı, duruşma ertelendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasının 3. duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Kasten öldürme' suçu ile yargılanan 6 sanık hakim karşısına çıktı. Maktul aileler, avukatlar ve sanık avukatları hazır bulundu, maktul yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık Ömer Yasin K., olay günü Ali Hamza K. ve Salman K.'nın elinde silah olduğunu, Ali Hamza K.'nın Fatih'e ateş ettiğini, Salman K.'nın da Enes'e doğru ateş ettiğini gördüğünü belirtti. Fatih Tekin'in araçtan iner inmez ateş etmeye başladığını ve Enes'e de ateş ettiğini ifade etti. Sanık Salman K., Samet P.'nin elinden tüfeği alarak arabaya doğru ateş ettiğini, silahları kimin getirdiğini bilmediğini söyledi. Sanık Ali Hamza K., silahları evden getirdiğini, Fatih Tekin'in ilk ateş ettiğini ve kendisinin karşılık verdiğini açıkladı. Sanık Cuma K., maktullerle abisinin husumeti olduğunu, olayda darp edildiğini ve polisi çağırmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İftar saatinde Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in aracının önü kesildi, tartışma çıktı ve şahıslar pompalı tüfekle ateş açtı. Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Enes Şimşek hastanede kurtarılamadı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Enes Şimşek, Fatih Tekin, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Silahlı Saldırı Davasında 3. Duruşma Görüldü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 17:48:34. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Saldırı Davasında 3. Duruşma Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.