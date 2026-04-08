Gaziantep'te Silahlı Saldırı Davasında 3. Duruşma Görüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasının 3. duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Kasten öldürme' suçu ile yargılanan 6 sanık hakim karşısına çıktı. Maktul aileler, avukatlar ve sanık avukatları hazır bulundu, maktul yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık Ömer Yasin K., olay günü Ali Hamza K. ve Salman K.'nın elinde silah olduğunu, Ali Hamza K.'nın Fatih'e ateş ettiğini, Salman K.'nın da Enes'e doğru ateş ettiğini gördüğünü belirtti. Fatih Tekin'in araçtan iner inmez ateş etmeye başladığını ve Enes'e de ateş ettiğini ifade etti. Sanık Salman K., Samet P.'nin elinden tüfeği alarak arabaya doğru ateş ettiğini, silahları kimin getirdiğini bilmediğini söyledi. Sanık Ali Hamza K., silahları evden getirdiğini, Fatih Tekin'in ilk ateş ettiğini ve kendisinin karşılık verdiğini açıkladı. Sanık Cuma K., maktullerle abisinin husumeti olduğunu, olayda darp edildiğini ve polisi çağırmak istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İftar saatinde Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in aracının önü kesildi, tartışma çıktı ve şahıslar pompalı tüfekle ateş açtı. Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Enes Şimşek hastanede kurtarılamadı.