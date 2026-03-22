Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde 16 Mart'ta silahlı saldırıda yaralanan ve özel hastaneye kaldırılan Arif Kocaoğlu (20), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda olayla ilgili Yakup İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.