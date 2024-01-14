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Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan Ayşe Fatma (83) ve Mustafa Elmas (85) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep\'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
14.01.2024 - 14:41,
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Nurettin Mahallesi'nde oturan Ayşe Fatma (83) ve eşi Mustafa Elmas (85) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Elmas çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtilen çiftin cenazeleri, kaldırıldıkları Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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