Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Market Şubesi Kapatıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Market Şubesi Kapatıldı

Gaziantep'te yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edilen bir zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

30.08.2024 13:18
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Gaziantep'te 3 ayrı denetimde son kullanma tarihi geçen ürün satıldığı tespit edilen zincir marketlerin bir şubesi kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığı için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir zincir marketin şubesinde farklı tarihlerdeki denetimlerde 3 kez son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi. Yapılan işlemler sonrasında zincir marketin şubesi encümen kararıyla kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlere ağırlık veriyoruz. Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zabıta ekiplerimizle yaptığımız denetimler sonrasında daha öncede son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir market şubelerinin birini encümen kararı ile kapattık. Halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Market Şubesi Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satıldığı Market Şubesi Kapatıldı - Son Dakika
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