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Gaziantep'te Sudanlı üniversite öğrencisi alacak meselesi yüzünden öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te Sudanlı üniversite öğrencisi alacak meselesi yüzünden öldürüldü

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Atta Almanan, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Sudanlı kafe sahibi Abobekir Altahir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Altahir tutuklandı.

Gaziantep\'te Sudanlı üniversite öğrencisi alacak meselesi yüzünden öldürüldü
24.01.2024 - 13:14,
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GAZİANTEP'te, Sudanlı üniversite öğrencisi Atta Almanan'ı (23) alacak meselesi nedeniyle öldüren aynı ülke vatandaşı kafe sahibi Abobekir Altahir tutuklandı.

Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir yanında çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma sırasında Altahir, üniversite öğrencisi Atta Almanan'ı bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARININ GELMESİ BEKLENİYOR

Almanan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alınarak Yeşilkent Mezarlığı morguna konuldu. Almanan'ın cenazesinin Sudan'dan gelen aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan kafa sahibi Abobekir Altahir ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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