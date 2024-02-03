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Gaziantep'te Tahtaköprü Baraj göletinde Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Tahtaköprü Baraj göletinde Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi

Gaziantep\'te Tahtaköprü Baraj göletinde Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Baraj Gölü'nde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İslahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri sulak alanların korunması, önemi ve faydaları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca katılımcılar, bu alanlarda yaşayan kuş çeşitliliğini dürbünlerle gözlemleme fırsatı buldular.

03.02.2024 14:41
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj göletinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DMKP) ekiplerince Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda "Sulak Alanlar Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, DMKP personelleri tarafından İslahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, sulak alanların korunması, önemi ve faydaları hakkında bilgilendirildi. ???????

Katılımcılar daha etkinlikte, bu alanlarda yaşayan kuş çeşitliliği dürbünlerle gözledi.

Kaynak: AA

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