Gaziantep'te Tanker Devrildi, İki Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen tankerin şoförü D.B. (26) ve yanındaki D.B. (25) yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. D.B.'nin kontrolünü yitirdiği 31 R 2679 plakalı tanker, devrildi. Sürüklenen tanker, aydınlatma direklerine çarptı. Kaza anı, yolda geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför D.B. ve yanındaki D.B. sağlık ekiplerin ilk müdahalesi ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)