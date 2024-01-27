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Gaziantep'te 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep\'te 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
27.01.2024 - 10:51,
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Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramada, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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