Gaziantep\'te 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

10:22 • •
Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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