Gaziantep'te Tarımdan Spora, Eğitimden Sanata Dolu Dolu Hafta

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımdan spora, eğitimden sanata kadar çeşitli alanlarda yoğun bir hafta geçirdi. Tarım teknolojileri fuarında spor faaliyetleri düzenlenerek üretim ve sporun birleştirici gücü vurgulandı.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Hiranur Görek, U15 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olurken, Kaan Efe Kaya ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üç altın madalya kazandı. Aile Akademisi, okullarda 'Akran Zorbalığı' eğitimleri vererek öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Araban Beydilli Çeşmesi'nde bakım yapılarak vatandaşların kullanımına uygun hale getiriliyor. Hayriye Deniz İleri Yaş Bakım Merkezi inşası devam ediyor ve ileri yaştaki vatandaşlara kapsamlı hizmetler sunacak.

GASMEK'te ney ve bilgisayarlı muhasebe kursları başlarken, Ritim ve Erbane Grubu Gaziantep türküleri konseri düzenleyecek. Ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik şehir içi gezi programıyla kültürel ve tarihi mekanlar ziyaret edildi.