Gaziantep'te Ters Yönde Giden 639 Araç Ceza Yedi

Gaziantep'te trafikte ters yönde seyir eden 639 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı noktalarda trafikte ters yönde giden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Son bir hafta içerisindeki denetimlerde, 639 araç sürücüsüne 3 milyon 163 bin 518 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.